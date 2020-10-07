Пекин, , 19:52 — REGNUM В Китае высоко оценили всестороннее мирное соглашение, подписанное переходным правительством Судана с оппозиционными группировками в столице Южного Судана Джубе. Об этом 7 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Китайский дипломат выразила надежду, что все стороны будут неукоснительно соблюдать условия соглашения, что будет способствовать мирному урегулированию кризиса и продвижению политического переходного процесса. Со своей стороны, Китай готов играть конструктивную роль, всячески содействуя миру, стабильности и безопасности и помогая в этом международному сообществу, подчеркнула Хуа Чуньин.