Гонконг, Китай, , 19:50 — REGNUM По итогам обсуждения вопроса прав человека в одном из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого более 70 стран поддержали Китай, выступив против его неконструктивной критики со стороны ряда стран Запада, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин выступает против двойных стандартов и никогда не примет наставлений со стороны. Об этом 7 октября сообщает Синьхуа, подчеркнув, что «язвительные высказывания» в адрес КНР позволяют себе страны с «печально известной репутацией» по проблемам беженцев, расизма и гуманитарного кризиса.

«В защите прав человека нет пределов для совершенствования», — подчеркнула дипломат, обратив внимание критиков Китая, что им следует заниматься своими собственными делами.

Отмечается, что во время дебатов в ООН совместное заявление 55 стран в поддержку политики КНР в Сянгане (Гонконге) обнародовал Пакистан; еще 45 стран во главе с Кубой высказались против спекуляций и нападок на Пекин по ситуации в Синьцзяне. Комментируя эти факты, Хуа Чуньин отметила, что обстановка с Сянгане и Синьцзяне не является вопросом прав человека, и политизация этого пункта международной повестки, являющегося внутренним делом Китая, недопустима.