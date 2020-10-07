Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Кандидат от демократов Джо Байден заявил, что согласен на дебаты с президентом США Дональдом Трампом, но с одним условием — если врачи подтвердят, что у Трампа уже нет COVID-19, 7 октября передает CNN.

«Если у него всё ещё COVID-19, у нас не должно быть дебатов. Нам придется следовать очень строгим правилам» , — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комиссия по президентским дебатам предварительно одобрила проведение дебатов 15 октября между Трампом и Байденом, однако окончательное решение должны принять медики.

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