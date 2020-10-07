Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Окончательное решение о проведении вторых теледебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом примут врачи, 7 октября передает CNN.

Члены медицинской команды, которые лечат Трампа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Согласно официальному заявлению, Комиссия по президентским дебатам предварительно одобрила участие в дебатах 15 октября и Байдена, и Трампа.

«Мы продолжаем подготовку ко вторым и третьим теледебатам кандидатов на пост президента, но все будет зависеть от состояния здоровья президента» , — заявил журналистам представитель комиссии Фрэнк Фаренкопф.

Как сообщало ИА REGNUM, первые дебаты между Трампом и Байденом состоялись 29 сентября в Огайо. После дебатов Трамп объявил о безоговорочной победе и окрестил соперника «Сонным Джо».

Однако 2 октября у президента США и его супруги Мелании Трамп был диагностирован коронавирус. Трамп провел несколько дней в госпитале и до сих пор находится на изоляции в Белом доме.

Читайте также: «Он скулил, выглядел слабаком» — Трамп объявил о победе над Байденом