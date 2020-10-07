Бишкек, , 18:55 — REGNUM Иностранцам частично разрешат въезд в Монголию, об этом 7 октября заявил начальник консульского отдела МИД Лханаажавын Монхтушиг.

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»Иностранцам с деловыми и служебными целями выдадут визы сроком на 30 дней. После прибытия гости должны быть изолированы на 21 день, после истечения срока изоляции они могут работать на территории Монголии. Также они смогут продлить визу на 30 дней. До полета в Монголию они должны сдавать анализы на коронавирус», — заявил Лханаажавын Монхтушиг.

Отметим, что Монголия приостановила выдачу краткосрочных виз 27 января 2020 года. В стране не зафиксировано ни одного внутреннего случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки вирус выявлен у 36-летнего гражданина РФ, он является дальнобойщиком, приехал в Монголию 4 октября через погранпункт Кяхта-Алтанбулаг. На 7 октября общее количество зарегистрированных случаев в Монголии составляет 315, 308 человек выздоровели и выписаны из больницы.