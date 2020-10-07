Баку, 7 октября 2020, 18:50 — REGNUM Армяне и азербайджанцы после окончания войны в Нагорном Карабахе не должны быть разделены, они могли бы жить вместе — как в конце 1980-х гг., заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.
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По словам Алиева, после того как ситуация в Нагорном Карабахе будет урегулирована, «азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории». При этом он сослался на Мадридские принципы, в которых указано, что перемещённые лица могут вернуться в места своего проживания.
По словам азербайджанского президента, по окончании «оккупации армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет». Он напомнил, что в Нагорном Карабахе население в конце 1980-х на три четверти состояло из армян и на четверть — из азербайджанцев.
Напомним, Мадридские принципы — это предложенные Минской группой ОБСЕ основные принципы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Они были предложены сторонам конфликта 13 лет назад.
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