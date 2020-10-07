Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пока не работает в Овальном кабинете, он продолжает находиться в своей резиденции после COVID-19, 7 октября сообщил в Twitter старший советник Белого дома по коммуникациям Бен Уильямсон.

«Вчера президент хотел побывать в Овальном кабинете, но его там не было — он остался в резиденции и работал оттуда» , — сообщил Уильямсон. Советник отметил, что Трамп может возобновить работу в Овальном кабинете «в ближайшие дни» .

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что Трамп уже работает в Овальном кабинете. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз уточнил, что это не так, Кадлоу «оговорился».

Читайте также: Трамп прекратил переговоры с демократами в Конгрессе