Белград, , 18:32 — REGNUM Министерство иностранных дел 7 октября вручило послу Албании в Сербии Ильире Бочку ноту протеста, в которой был выражен резкий протест по поводу заявлений, сделанных во время совместного заседания правительств Албании и самопровозглашенного Косово 2 октября в Тиране. В Сербии резко осудили, прежде всего, высказывания, касающиеся упразднения взаимных границ между Албанией и Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Такие заявления, призывающие к объединению Албании и сербской провинции Косово и Метохии и созданию Великой Албании, являются обоснованным поводом для беспокойства как Сербии, так и других государств региона, приверженных сохранению стабильности и усилению сотрудничества», — говорится в заявлении МИД Сербии.

В ноте протеста также подчеркиваются ежедневные усилия, предпринятые высшими должностными лицами Сербии с целью развития двусторонних политических и всех других связей с соседними странами, а также для нахождения компромисса по вопросам, по которым нет согласия. «Мы ожидаем того, что высшие должностные лица Албании в будущем последуют нашему примеру и воздержатся от высказываний, которые портят двусторонние отношения Сербии и Албании и могут дестабилизировать регион», — отметили в МИД Сербии.