Ереван, , 18:13 — REGNUM Заявления из Азербайджана о том, что на стороне Армении в Нагорном Карабахе воюют иракские курды из Рабочей партии Курдистана, — это полная чепуха, сообщил 7 октября журналистам президент Армении Армен Саркисян.

Саркисян «Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, — абсолютна чушь».

Он пояснил, что в Армении есть курды, однако те, что являются армянскими гражданами, а не членами РПК, заброшенными в горячую точку Закавказья с Ближнего Востока.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 октября, Служба госбезопасности Азербайджана объявила о перехвате переговоров членов РПК, якобы воюющих в Нагорном Карабахе на стороне Армении.

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