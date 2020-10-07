Париж, , 18:06 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что международная конференция по гуманитарной помощи Ливану состоится в ноябре, 7 октября сообщает Agence France-Presse.

Изначально конференция по Ливану была запланирована на конец октября. Ле Дриан отметил, что Международная контактная группа по Ливану тем не менее соберется в октябре в намеченные сроки.

Франция является координатором программ международной помощи Ливану, который много лет находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Кризис был усугублен разрушительным взрывом в порту Бейрута в начале августа.

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