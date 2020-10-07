Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области создадут единого для двух субъектов Федерации оператора по обращению с бытовыми отходами, соответствующее соглашение было подписано 7 октября губернаторами Александром Бегловым и Александром Дрозденко.

Напомним, ранее губернатор Санкт-Петербурга и губернатор Ленинградской области договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, которое разработает единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.

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В акционерное общество по обращению с отходами вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ». Новое юридическое лицо примет непосредственное участие в разработке и реализации единой для агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство объектов в сфере обращения с отходами. К 2021 году оно может стать единым региональным оператором.

«Совместная работа начнется в ближайшее время. Она обеспечит синхронизацию территориальных схем обращения с отходами и согласованность действий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — уточнили в администрации Северной столицы.

Для участия в уставном капитале акционерного общества стороны намерены предоставить имущество, в том числе денежные средства. Ленинградская область предоставит акционерному обществу земельные участки для размещения комплексов по переработке отходов (современных сортировочных комплексов) и полигонов в порядке, установленном действующим законодательством.

«При строительстве новых мусороперерабатывающих комплексов на территории Ленинградской области будут обязательно соблюдаться двойная санитарная зона и применяться самые современные технологии по переработке мусора», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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