Баку, 7 октября 2020, 17:41 — REGNUM Турция должна участвовать в посреднической миссии по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.
Он добавил, что 28 лет конфликт в Нагорном Карабахе не завершается. Значит, нужно пересматривает подходы, отмечает азербайджанский лидер, нужно опираться на тех, кто может реально помочь разобраться с этим конфликтом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Париж обвиняет Турцию в военной вовлечённости в противостояние в Нагорном Карабахе и в создании риска интернационализации этой войны.
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