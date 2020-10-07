Москва, , 17:40 — REGNUM Движение Украины в сторону России должно стать естественной реакцией на разочарование в сближении с Евросоюзом, и поездка главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука это красноречиво демонстрирует. Об этом 7 октября заявил председатель Комитета спасения Украины, депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Владимир Олейник на телеканале «Россия 24».

«Что предлагает Запад? Он прислал Украине директиву — запретить расширение и развитие машиностроения. А что предлагает Россия? Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений, восстановлении производства», — заявил Олейник.

«Если Запад не даёт рынка, не даёт возможности развиваться Украине, надо двигаться в сторону тех государств, с которыми такая возможность есть. Интересны России и Украины должны максимально совпадать — и они совпадают», — указал он.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.