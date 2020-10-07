Москва, , 17:31 — REGNUM Поездка главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию стала своеобразным посланием политика украинскому народу. Об этом 7 октября заявил председатель Комитета спасения Украины, депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Владимир Олейник на телеканале «Россия 24».

«Посыл был сделан не власти, а источнику власти — народу Украины. Ведь Запад и украинская власть очень боятся тандема Путин — Медведчук. Почему? Потому что личные отношения в мировой политике играют важные значения», — заявил Олейник.

«Когда ты понимаешь с полуслова, когда слова не расходятся с делом. И здесь необходимо рассматривать Медведчука не как пророссийского политика, а как проукраинского политика», — указал он.

По его словам, в сегодняшних реалиях единственный жизнеспособный путь развития Украины лежит через сближение с Россией.

«Что предлагает Запад? Он прислал Украине директиву — запретить расширение и развитие машиностроения. А что предлагает Россия? Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений, восстановлении производства», — отметил Олейник.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь, президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.