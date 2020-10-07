Москва, , 17:36 — REGNUM Решение Польши наложить штраф на российскую компанию Газпром по делу газопровода «Северный поток-2» вызвало бурную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 7 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Большинство комментаторов оказалось едино во мнении, что решение Польши оштрафовать Газпром продиктовано только интересами самой Польши. При этом, ни о какой справедливости и речи нет.

«Польша решила построить свой газопровод за счёт России. Суд высшей инстанции (тоже из Европы) на апелляцию Газпрома постановит снизить сумму и оставит ровно столько, сколько нужно для польского газопровода. Европейский суд самый справедливый, это они подтверждают с завидной регулярностью», — написал пользователь под псевдонимом «В П».

Некоторые интернет-пользователи призвали российские власти ответить на действия Варшавы зеркальными методами. К примеру, предлагается проверить на законность строительство газопровода между Польшей и Данией.

«А для начала нашему ФАС нужно обязать Польшу предоставить ВСЮ (!) документацию по проекту «Baltic Pipe», предполагающему строительство газопровода между Польшей и Данией, для рассмотрения на предмет не нарушает ли данное строительство наше анти-монопольное законодательство. С волками жить, по-волчьи выть!», — пишет Eugen W.

Часть пользователей оказалась уверена, что в случае, если Польша не отменит своё решение, Россия в любом случае выплатит штраф. И данное предположение вызывает у некоторых комментаторов возмущение в связи с тем, что платить, по-сути, придётся населению Российской Федерации.

«Вот это «эффективный бизнес»? Из собственных недр качать ресурсы, да ещё за них и приплачивать. Если бы «Газпром» газифицировал каждое жилище в России и поставляли бесплатно газ населению, убытки были бы значительно меньше, чем при таком «бизнесе» как сегодня. В Турцию трубу закопали — выяснилось, что она там не нужна. За транзит газа Украине 3 миллиарда по суду подарили. А теперь ещё и Польшу придётся спонсировать, потому что труба идёт по их территории. За чей счёт это будет выплачиваться и для чего?», — написал пользователь Rommstain.

Нашлись и те, кто задаётся вопросом о том, почему России вообще приходится кому-то платить за свой же газ. Для общего понимания несправедливости, некоторые пользователи поделились личным опытом оплаты газа в жилом помещении, которым они не пользуются, но, тем не менее, обязаны вносить плату за обслуживание.

«Почему они распоряжаются нашим газом? Это НАШ ГАЗ! Хотим даем, хотим — нет! Не фиг разбазаривать наши природные ресурсы! Я живу в общежитие, оно газифицировано, но за 6 лет я ни разу не воспользовалась газовой плитой, у меня индукционная плита, но за газ исправно плачу по 120 — 150 рублей. Я обогащаю Газпром! Сколько денег отдала им за 6 лет, с моей-то пенсией. А тут всяким полякам отдают», — пишет Любовь К.

Напомним, 7 октября стало известно, что Польша наложила штраф на компанию Газпром в размере $7,6 млрд в связи с делом о строительстве газопровода «Северный поток-2». В российской компании заявили, что обжалуют данное решение.