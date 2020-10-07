Москва, , 17:27 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не совершил ничего экстраординарного, проведя переговоры с высшими должностными лицами России. Об этом 7 октября заявил председатель Комитета спасения Украины, депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Владимир Олейник на телеканале «Россия 24».

«Ничего случайного не бывает. Есть с чем сравнить: и визит в Брюссель, и визит в Москву. Вот это нормальная мировая практика, когда лидер страны встречается с лидером оппозиции. Даже приезжает в страну. Президент и премьер встречаются с властью, затем с лидером оппозиции. Это нормально», — заявил Олейник.

«Хуже, когда кто-то из лидеров оппозиции присваивает на себя совершенно непонятные полномочия. Тихановская президент или не президент? Если с ней Меркель и Макрон встречались как с лидером оппозиции — нормально. А вот когда самозванка встречалась с ними, и они не понимали, в чём смысл этой встречи — другое дело», — указал он.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.