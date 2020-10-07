Киев, , 17:25 — REGNUM Украина и Великобритания разработают совместный план для противодействия «гибридным угрозам со стороны России».

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление было сделано сегодня, 7 октября, по результатам встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и советника премьер-министра Великобритании по международным вопросам Дэвид Куарри.

Аваков заявил, что Киев и Лондон сотрудничают «как близкие партнеры против общих угроз».

«Мы обсудили план сотрудничества и обмена информацией для противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация», — отметил министр.

Какие-то конкретные подробности «совместного плана» не сообщаются.

Переговоры состоялись в рамках визита украинской делегации под руководством президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, который проходит 7−8 октября.

Накануне президент Зеленский заявил, что это «исторический визит», в рамках которого ожидается подписания целого ряда важных договоров, в частности соглашения о стратегическом партнерстве и о торговле между странами и меморандума о развитии военно-морского флота.