Екатеринбург, 7 октября 2020, 17:22 — REGNUM Комиссия по местному самоуправлению городской думы Екатеринбурга приняла к сведению отчёт вице-мэра по связям с общественностью Екатерины Кузёмки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Чиновница отчиталась за информационное освещение деятельности мэра Александра Высокинского и администрации города. Большинство членов комиссии высказались за принятие отчёта к сведению.
Против Кузёмки выступил глава городской Счётной палаты Андрей Парунин, заявивший о многомиллионных нарушениях в подведомственном Кузёмке департаменте информационной политики. Недовольными деятельность чиновницы остались, в частности, депутаты Дмитрий Сергин и Константин Киселёв.
Теперь вице-мэру предстоит выступить перед всей городской думой.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты Екатеринбурга, городской департамент информационной политики допустил нарушений почти на 64 млн рублей.
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