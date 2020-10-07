Москва, , 17:15 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук своим визитом в Москву смог сыграть на контрасте с поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом 7 октября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, как Медведчук продумал свой визит, — я вижу в этом вполне определённую закономерность. Он знал о визите в Брюссель, он знал о темах, он знал о бедственной ситуации с Зеленским. Ведь что такое Брюссель для Зеленского? Это фактически хождение в Каноссу», — заявил Заворотный.

«Папа Григорий VII заставил во власянице, почти босым три дня стоять у своей крепости Генриха IV, императора Священной Римской империи, чтобы снять с него изгнание из лона католической церкви», — указал он.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.