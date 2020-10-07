Киев, , 17:14 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины планирует привлечь на местные выборы авиацию — для реагирования в случае нарушений закона.

Об этом этом сегодня, 7 октября, сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровой, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в регионах Украины будут созданы специальные оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в день выборов.

«А наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос», — заявил Яровой.

Силовик также заявил, что исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов, в охране порядка будут привлечены почти 140 тысяч правоохранителей.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у ведомства достаточно ресурсов и политической воли, чтобы пресечь любые провокации на выборах.