Москва, , 17:10 — REGNUM Призыв главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука снять санкции России с Украины в первую очередь является обращением к украинским избирателям. Об этом 7 октября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

«Порошенко это делал сознательно. Что такое рабочие места на юго-востоке? Это электорат. Порошенко уничтожал промышленность, зачищал пророссийский электорат, его воспроизводство. Зеленский повторяет то же самое фактически», — заявил Заворотный.

«Поэтому (призыв Медведчука направлен на то, чтобы) пророссийский электорат, как он есть, сохранился, ещё раз вспомнил и вернулся к вопросу, кто же виноват», — указал он.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь, президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.