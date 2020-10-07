Москва, , 16:58 — REGNUM В розыск объявлена белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлана Тихановская, сообщили 7 октября в пресс-службе МВД РФ.

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"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного Кодекса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская покинула пределы Белоруссии сразу после оглашения итогов президентских выборов. Она мотивировала это тем, что боится преследований со стороны властей.

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