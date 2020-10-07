Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Спикер петербургского Законодательного собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров поддержал практику трехдневного голосования в условиях пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом депутат указал, что позднее ситуация может измениться.

«Ведь это не просто так получилось. Это же веление времени, сложнейшего времени. Это вызов. Чтобы сохранить здоровье, безопасность людей, трехдневное голосование, которое было введено — хотя подчеркивали руководители, что это же не на всю жизнь — в нынешних условиях абсолютно оправданно», — заявил Макаров.

В 2021 году в Петербурге пройдут выборы в Заксобрание и в советы муниципальных образований. По словам Макарова, городской парламент будет действовать исходя из обстановки.

«Если будет требование времени такого и обстановки, безусловно, это надо будет применять», — сообщил единоросс.

В Петербурге трехдневное голосование пока проходило только в ходе всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию летом 2020 года. В сентябре выборов в Петербурге не было.

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