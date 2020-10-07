Москва, , 16:34 — REGNUM Призыв главы политсовета партии «Оппозиционная платмформа — За жизнь» Виктора Медведчука снять санкции России с Украины в первую очередь является обращением к украинским избирателям. Об этом 7 октября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что заявление Медведчука носит публицистический характер, направленный на то, чтобы в избирательной кампании подчеркнуть то бедственное положение, в котором оказалась украинская экономика без российского рынка», — заявил Заворотный.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 7 октября провёл в российской столице сразу несколько встреч. Помимо прочего, в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он поднял вопрос о возможности снять российские контрсанкции с украинской промышленности. В свою очередь президент России Владимир Путин допустил в разговоре с Медведчуком возможность поставки Украине вакцины от коронавируса.