Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM В деятельности департамента информационной политики администрации Екатеринбурга обнаружены многомиллионные нарушения, заявил глава городской Счётной палаты Андрей Парунин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главный ревизор заявил о нарушениях на сумму 63,8 млн рублей. Из них 15,1 млн связаны с муниципальными закупками, а 13 млн — с ведением бухгалтерского учёта.

Выявленные СП нарушения в сфере оплаты труда уже переданы в прокуратуру, добавил Парунин. Мэру Александру Высокинскому уже вынесено соответствующее представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году палаты выявила нарушения, допущенные мэрией города, на сумму 2 млрд рублей.

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