Пермь, 7 октября 2020, 16:24 — REGNUM В Пермском крае сегодня, 7 октября, правительство региона ушло в отставку, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.
На заседании правительства губернатор Дмитрий Махонин принял сложение полномочий министров. Соответствующий акт принимается правительством Пермского края в день вступления в должность губернатора. Правительство Пермского края продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава.
«Трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня», — заявил Махонин.
Напомним, 7 октября состоялась инаугурация губернатора Дмитрия Махонина. Церемонию ранее планировали провести 21 сентября, однако торжество отсрочили из-за болезни главы региона.
Добавим, 13 сентября в регионе завершились выборы губернатора. Победил самовыдвиженец Дмитрий Махонин — 75,69% голосов.
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