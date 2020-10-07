История вопроса

В Пермском крае с 11 по 13 сентября 2020 года досрочно пройдут выборы губернатора. В январе Максим Решетников сложил губернаторские полномочия в связи с назначением на должность министра экономики РФ.

Претендентами на пост главы Пермского края изначально были восемь человек: три самовыдвиженца: врио главы региона Дмитрий Махонин, Павел Панков и Филипп Чернышев, а также выдвиженец от партии «Патриоты России» Евгений Козлов, от ЛДПР — Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от партии «Российский объединенный трудовой Фронт» — Андрей Михеев, от «Справедливой России» — Александр Репин.

Однако трое сошли с предвыборной дистанции на этапе сбора подписей в свою поддержку. Сдать документы на регистрацию смогли Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ), Александр Репин («Справедливая Россия»).