Баку, 7 октября 2020, 16:24 — REGNUM Власти Армении пытается «интернационализировать» войну в Нагорном Карабахе ОДКБ, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.
По словам главы Азербайджана, Баку считает такой подход недопустимым.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 октября, премьер-министр Армении Никол Пашянин заявил, что рассчитывает на Россию как на государство — члена ОДКБ. Ранее 7 октября президент РФ Владимир Путин сказал:
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