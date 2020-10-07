Баку, , 16:24 — REGNUM Власти Армении пытается «интернационализировать» войну в Нагорном Карабахе ОДКБ, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.

Алиев «Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны».

По словам главы Азербайджана, Баку считает такой подход недопустимым.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 октября, премьер-министр Армении Никол Пашянин заявил, что рассчитывает на Россию как на государство — члена ОДКБ. Ранее 7 октября президент РФ Владимир Путин сказал:

«Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора».

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