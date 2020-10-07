Москва, , 16:24 — REGNUM Украина оказалась в бедственном положении на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 7 октября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

«Визит в Брюссель был ответный после поездки в Киев представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. И тема коронавируса — острейшая на Украине. Подбирается к пяти тысячам. Украинские власти бьют тревогу, надо что-то делать, а, как мы знаем, санитарно-эпидемиологическая служба на Украине была полностью разрушена», — заявил Заворотный.

«И только летом министр здравоохранения Украины подписал распоряжение о её восстановлении. Но как восстановить то, что было разрушено за пять лет?» — указал он.

6 октября в рамках саммита Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский обсудил борьбу с эпидемией коронавируса, новый пакет поддержки украинской стороне и возможность присоединения Киева к антироссийским санкциям в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.