Баку, 7 октября 2020, 16:10 — REGNUM Армия Азербайджана не ведёт военных действий на территории Армении, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиев заявил, что Минской группы ОБСЕ мало для урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.
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