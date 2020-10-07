Баку, 7 октября 2020, 16:10 — REGNUM Армия Азербайджана не ведёт военных действий на территории Армении, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.

«Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть».
Алиев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиев заявил, что Минской группы ОБСЕ мало для урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.

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