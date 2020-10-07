Москва, , 16:15 — REGNUM Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента по итогам заседания, состоявшегося 7 октября.

Председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что указом президента России Сергей Меликов назначен на должность врио главы Дагестана. В этой связи его полномочия как сенатора должны быть прекращены. Совфед подержал эти решения, приняв соответствующее постановление верхней палаты парламента.

Напомним, Меликов стал сенатором от правительства Ставропольского края в конце сентября 2019 года. Два дня назад президент России Владимир Путин назначил его врио главы Дагестана после того, как руководитель региона Владимир Васильев досрочно ушел в отставку.

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