Бишкек, , 16:04 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

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Жээнбеков пожелал российскому лидеру здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России.

«В Киргизии высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию киргизско-российских многогранных связей», — подчеркнул он.

Также глава государства отметил, что Киргизия «всегда была и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России».

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