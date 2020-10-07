Бишкек, , 16:02 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии и перед зданием Дома правительства проходит акция протеста против назначения бывшего депутата республиканского парламента Садыра Жапарова на должность премьер-министра, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Участие в ней принимают более полутысячи сторонников партий «Реформа». «Мекен Ынтымагы», «Ордо», «Чон казат» и «Ыйман Нуру».

Молодые митингующие требуют не допустить к власти не только Жапарова, но и всех «старых» политиков.

Перед протестующими выступили оппозиционные политические деятели и правозащитники, предложившие альтернативных кандидатов на пост главы правительства Киргизии.

А посетивший митинг бывший премьер-министр Сапар Исаков, которого протестующие освободили из тюрьмы во время массовых беспорядков, призвал участников акции протеста разойтись по домам.

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