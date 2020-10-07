Москва, , 16:01 — REGNUM Вопрос о финансовой свободе губернаторов — это часть более широкой проблемы — взаимоотношений федерального центра и регионов и степени самостоятельности субъектов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

«Вопрос о финансовой свободе губернаторов, который подняла Матвиенко, обращаясь к Силуанову, на самом деле частный. Это часть более широкой проблемы — взаимоотношений федерального центра и регионов и степени самостоятельности субъектов. Выстроенная жёсткая вертикаль власти, необходимая на определённом этапе, сегодня привела к тому, что главы регионов не могут принимать самостоятельные решения, они всё больше превращаются из самостоятельных политических фигур в операторов, проводников политики федерального центра на местах. Однако в условиях как экономического, так и эпидемиологического кризиса, контролировать все процессы из центра невозможно.

Тем не менее, само заявление Матвиенко ещё отнюдь не означает, что будут предприняты какие-либо шаги по наделению губернаторов дополнительными полномочиями. Вопрос о перераспределении полномочий между центром и регионам поднимается уже много лет. В своё время его ставил ещё покойный Евгений Примаков, затем проблему поднимал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, но никаких существенных подвижек не произошло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенкоратует за большую финансовую свободу для гуернаторов. Однако эксперты полагают, что её просьба означает лишь в опосредованной степени «послабление».

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