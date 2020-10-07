Ереван, , 16:00 — REGNUM Армения может признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Такого шага не исключил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако, как подчеркнул глава правительства Армении в интервью Первому каналу, это может произойти только при условии, что такие действия помогут разрешению вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

«Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет, то мы воздержимся от такого решения», — подчеркнул Пашинян, добавив, что этот вопрос в настоящее время обсуждается.

Глава Армении подчеркнул, что «в любом конфликте, если мы хотим его решить, нужны компромиссы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал расширить число участников процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, не стоит ограничиваться только Минской группой ОБСЕ, но стоит привлечь к этому ведущие страны мира.