Хараре, , 16:04 — REGNUM Министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе заявил, что экономика страны не так сильно пострадала от пандемии коронавируса, как этого первоначально опасались эксперты. Об этом сообщает газета The Standard.

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«Я снова настроен более оптимистично даже во время пандемии, я думаю, что экономика удивит нас с положительной стороны», — сказал глава минфина во время онлайн-пресс-конференции.

«Наш прогноз заключается в том, что влияние COVID-19 на Зимбабве в целом не так серьезно, как в других странах», — сказал Нкубе, однако отказался сообщить подробности и дать прогноз экономического роста.

Еще до пандемии страна столкнулась с гиперинфляцией, нехваткой лекарств в больницах и забастовками государственных служащих, отмечают репортеры.

Однако Нкубе заявил, что правительство добилось значительного прогресса в проведении экономических реформ, включая сокращение государственной задолженности с 92% от общего бюджета в 2017 году до менее чем 50% сейчас, а также прекратило печатать деньги и стабилизировало валютный курс.