Сингапур, , 15:54 — REGNUM Правительство Сингапура предложило выделить средства родителям, планирующим завести детей во время пандемии, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что денежный бонус будет предоставлен парам в виде наличных средств. Однако размер поощрения власти не подтвердили.

Заместитель премьер-министра Сингапура заявил, что средства были предложены гражданам, чтобы успокоить жителей страны, испытывающих финансовые затруднения и обеспокоенных условиями своего труда.

«Мы получили информацию о том, что коронавирус заставил некоторых потенциальных родителей отложить планы завести детей», — заявил заместитель премьер-министра Сингапура.

«Как и во многих развитых странах, основными проблемами для населения Сингапура являются низкая рождаемость и старение населения», — говорится в отчете правительства за 2011 год.

Напомним, Сингапур — это одна из стран с самым низким уровнем рождаемости в мире.

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