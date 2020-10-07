Сеул, , 15:58 — REGNUM В Южной Корее выделят 8,8 млрд вон (~$7,5 млн) на утилизацию 30 020 тонн морского мусора, выброшенного на берег в результате тайфунов «Майсак» и «Хайшен». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Известно, что наибольшая сумма средств, а именно 5,19 млрд вон (~$4,4 млн), будет выделена местным органам власти провинции Канвондо, где объём морского мусора составил 20 600 тонн. За ней следуют провинция Кёнсан-Пукто — 2,4 млрд вон (~$2,07 млн), провинция Кёнсан-Намдо — 230 млн вон (~$198 тыс.), Чеджу — 200 млн вон (~$172,7 тыс.), Пусан — 720 млн вон (~$621,7 тыс.), провинция Чолла-Намдо — 100 млн вон (~$86 тыс.).

Отмечается, что общий объём морского мусора, выброшенного на берег Южной Кореи в результате тайфунов «Майсак» и «Хайшен», составляет 35 933 тонн.