Париж, , 16:25 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика» Дамьен Адам предложил заменить диких животных роботами. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

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Чтобы сократить убийства настоящих животных в ходе охоты, Адам предложил «изобрести роботов, которые воспроизводили бы внешний вид и поведение животных, на которых охотятся». Депутат выставит такую поправку на голосование по законопроекту о «благосостоянии животных», который будет рассматриваться во французском парламенте 8 октября.

Напомним, 6 октября в Национальном собрании ввели ограничение на количество посетителей в 50% от общей вместимости помещений в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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