Баку, , 15:42 — REGNUM Участие в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должна принимать не только Минская группа ОБСЕ, к этому процессу стоит привлечь и ведущие страны мира. Такое мнение в интервью на Первом канале высказал сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Если говорить о мире, то, в первую очередь, я вижу его как политическое урегулирование, которое было бы всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьёзных гарантиях ведущих стран мира», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, речь идёт о государствах, которые были бы приемлемы как для Баку, так и для Еревана.

«Я не исключаю, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы», — добавил Алиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обязательно должна участвовать Турция, как «сильное государство с большим потенциалом», как «сосед Азербайджана и Армении».

Напомним, на важную роль Турции в достижении перемирия в Нагорном Карабахе указал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Анкара должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.

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