Баку, 7 октября 2020, 15:42 — REGNUM Участие в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должна принимать не только Минская группа ОБСЕ, к этому процессу стоит привлечь и ведущие страны мира. Такое мнение в интервью на Первом канале высказал сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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По его словам, речь идёт о государствах, которые были бы приемлемы как для Баку, так и для Еревана.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе обязательно должна участвовать Турция, как «сильное государство с большим потенциалом», как «сосед Азербайджана и Армении».
Напомним, на важную роль Турции в достижении перемирия в Нагорном Карабахе указал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Анкара должна прекратить своё непосредственное участие в вооружённом конфликте и вывести «террористов и наёмников» из зоны боевых действий.
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