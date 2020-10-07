Кито, 7 октября 2020, 15:30 — REGNUM Суд Эквадора направил в Интерпол просьбу о поиске и задержании экс-президента страны Рафаэля Корреа. Об этом сообщает издание El Comercio.
Отмечается, что под соответствующим документом поставлена подпись судьи Ивана Леона. При этом подчёркивается, что всего в списке фигурируют 15 человек, которые, по мнению суда, причастны к делу о взяточничестве 2012−2016 гг. В этом списке есть и Рафаэль Корреа.
Сам Корреа в своём аккаунте в Twitter назвал это решение «новой нелепостью»: «Но, конечно, придется снова тратиться на юристов, будут ограничения на поездки и т. д… Кстати, Иван Леон полностью коррумпирован».