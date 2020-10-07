Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Двух сотрудников МИД Грузии задержали сотрудники Службы государственной безопасности страны в рамках дела о незаконной передаче территорий Азербайджану. Данное заявление 7 октября распространила пресс-служба генпрокуратуры Грузии.

По версии следствия, задержанные, когда состояли в двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы, в работе использовали карты, изданные в 70 — 80-х года прошлого века, что «противоречит историческим границам Грузии». Отмечается, что это также относится к оспариваемой Баку и Тбилиси территории, на которой находится комплекс православных монастырей Давид-Гареджи.

В Генпрокуратуре отметили, что задержанным грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет. Расследование дела продолжается.

Напомним, с 24 сентября в Тбилиси начали поднимать вопрос о пересмотре соглашений с Баку, сделанных в 2006 и 2007 годах в рамках делимитации границы. Основанием для этого послужили обнаруженные карты местности.