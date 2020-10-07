Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM С днем рождения поздравил по телефону глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев президента России Владимира Путина. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба казахского лидера.

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"Президент Казахстана подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Российская Федерация добилась заметных успехов в социально-экономическом развитии, обрела статус авторитетного государства, без участия которого невозможно решить мировые и региональные проблемы», — также говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что казахский лидер поблагодарил президента РФ за большой вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.

Помимо этого, добавляется, что главы двух государств отметили важность совместных действий по борьбе с пандемией нового коронавируса и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.