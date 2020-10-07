Киев, , 15:23 — REGNUM В проект государственного бюджета Украины на 2021 год народные депутаты Рады уже внесли более 5 тыс. поправок, заявила 7 октября заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Прямой».

По словам Кравчук, на следующей неделе (12−16 октября) бюджетный комитет Рады будет рассматривать тщательно поправки к проекту госбюджета.

«Это довольно сложная работа», — заявила она.

Политик отметила, что из-за ситуации с коронавирусом бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.

ИА REGNUM напоминает, что предполагается, что народные депутаты Рады смогут собраться 20 октября для рассмотрения проектабюджета госбюджета в первом чтении.

14 сентября правительство Украины одобрило проект государственного бюджета Украины на 2021 год и передало его на рассмотрение Рады.