Стокгольм, , 15:22 — REGNUM 7 октября «Либералы» в Швеции представили свою программу по борьбе с преступностью. Одно из предложений, которое сейчас проталкиваются «Либералы», заключается в усовершенствовании процессуального законодательства, а именно — разрешить стороне обвинения использовать материалы допроса подозреваемого в качестве доказательства в суде. Сейчас такая процедура в Швеции недопустима. Об этом 7 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Власть запаздывают в этом деле, как и во многих вопросах, связанных с судебной системой. Я не думаю, что в данном случае проблема заключается в Социал-демократах, а скорее — в Партии зеленых, а это означает, что из Канцелярии правительства поступает не так много инициатив для решения проблемы», — заявила лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

Напомним, что согласно процессуальным нормам Швеции, в настоящее время подозреваемый в период своего содержания под стражей может отказаться от дачи показаний в ходе допросов и дождаться завершения предварительного расследования полиции. Затем он может изменить тактику своей защиты и решить признаться в том, что уже стало известно полицейским в ходе предварительного расследования. Таким образом, может создаться впечатление о наличии сотрудничества со следствием и раскаяния, но ничего этого на самом деле может не быть.

«Шведские демократы», «Умеренные» и «Христианские демократы» также настаивают на изменениях в процессуальном праве, предложенных «Либералами»