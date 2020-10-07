Таллин, , 15:18 — REGNUM Решение об отзыве для консультаций своего посла в Белоруссии приняли из солидарности с Литвой и Польшей власти Эстонии. Об этом 7 октября сообщает эстонский МИД.

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Как заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Эстония считает «акции давления на Литву и Польшу» со стороны Белоруссии не обоснованными и вызывающими «сожаление».

"В знак протеста против предпринятых Белоруссией шагов мы решили вызвать из Минска своего посла в Таллин для консультаций», — также рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии отозвали своего посла из Белоруссии для консультаций, а 5 октября об отзыве своих послов из страны заявили главы МИД Литвы и Польши.