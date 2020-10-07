Киев, , 15:16 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе с дочерью Евгенией находятся в Киеве, в частной клинике «Обериг». Об этом сообщило 7 октября издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, стационар открылся в этой клинике неделю назад, палаты оснащены аппаратурой для кислородной поддержки любого уровня сложности. Стоимость суточного пребывания в одноместной палате составляет 11,5 тыс. гривен или $405.

Отметим, что по данным пенсионного фонда Украины, в начале 2020 года средняя пенсия в стране составляла 3064 гривны или $108.

Напомним, ранее супруга экс-президента Марина Порошенко рассказала, что у политика, больного COVID-19, настолько густая кровь, что врачи не могут взять её для анализов.

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