Джакарта, , 15:10 — REGNUM Агентство по надзору за выборами в Индонезии представляет данные о результатах мониторинга кампании региональных выборов 2020 года, которая длится уже десять дней, сообщает Kompas.

Агентство зафиксировало 237 предполагаемых нарушений санитарного протокола в течение 10-дневного периода кампании в 59 районах и городах в Индонезии.

Известно, что за этот период проведено 9189 очных кампаний. Между тем, только 14 районов / муниципалитетов не проводили подобные очные встречи из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания PT Bio Farma была назначена правительством для закупки вакцины от COVID-19.

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