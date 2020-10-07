Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Война, начавшаяся в Нагорном Карабахе, угрожает и Грузии, поэтому Тбилиси заинтересован в мирном урегулировании данного вооруженного конфликта. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 7 октября сказал на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Когда у нас по соседству идет настоящая война, это большой риск для Грузии. Конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы способствовать установлению мира», — сказал глава правительства.

Гахария также подчеркнул, что в Грузии проживают как армяне, так и азербайджанцы, поэтому правительство сделает все возможное для мирного урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что накануне в Грузии в крае Самцхе-Джавахети прошла массовая акция в поддержку Нагорного Карабаха, которую провели местные жители. В регионе также за несколько дней собрали $270 тыс. в фонд помощи пострадавшим от боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт вокруг Карабаха вышел за региональные рамки — убеждает Пашинян