Лондон, 7 октября 2020, 14:47 — REGNUM Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии Военно-морского флота, согласно которому на украинский флот будет потрачено €1,4 млрд. Об этом сообщает 7 октября «РБК—Украина».
Он также отметил, что всегда мечтал построить Киев-сити по аналогии с деловым центром столицы Великобритании Лондон-сити
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. В ходе визита он намерен подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией.
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