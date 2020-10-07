Лондон, , 14:47 — REGNUM Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии Военно-морского флота, согласно которому на украинский флот будет потрачено €1,4 млрд. Об этом сообщает 7 октября «РБК—Украина».

"Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (примерно 1,4 млрд евро). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот на Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что всегда мечтал построить Киев-сити по аналогии с деловым центром столицы Великобритании Лондон-сити

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отправился с официальным визитом в Великобританию. В ходе визита он намерен подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

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