Минск, , 15:06 — REGNUM Полное открытие границ между Россией и Белоруссией было основной темой телефонного разговора российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 октября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», — говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин обсудили эпидемию коронавируса, отметив озабоченность увеличением числа заразившихся людей. Они предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии.

В отношении нагорно-карабахского конфликта Минск и Москва выступают в едином русле — за его скорейшее мирное урегулирование, уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

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